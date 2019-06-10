Общество

Сотрудники региональной Росгвардии изъяли 46 единиц гражданского оружия в ходе оперативно-профилактического мероприятия

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели более 700 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 45 административных протоколов. Изъято 46 единиц гражданского оружия, 120 патронов.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.