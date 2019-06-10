Общество

361 безработный зарегистрирован в Великих Луках

Сегодня, 11 июня, глава города Великие Луки Николай Козловский провел общегородское совещание с участием руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, структурных подразделений администрации города.

Перед обсуждением повестки дня, которая включала пять актуальных вопросов, Николай Козловский озвучил основные показатели социально – экономического положения города за январь-апрель текущего года.

Согласно статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-апрель составил 21 млрд 117 млн рублей, или 113,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 27 млрд 566 млн рублей, или 114,2% к январю-апрелю прошлого года.

Кроме того, за отчетный период был построен 31 индивидуальный жилой дом, с общей площадью жилых помещений 4435 кв. м.

Среднемесячная начисленная заработная плата на начало апреля была равна 29 401,7 рублям, или 113,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Среднесписочная численность работающих в организациях города на начало апреля 2019 года составила по крупным и средним организациям 27724 человека, или 100,5% к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 30 апреля, в городе зафиксирован 361 безработный, уровень регистрируемой безработицы – 0,72%.

«В целом, за рассматриваемый период 2019 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», – заключил Николай Козловский.