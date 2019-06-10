Общество

Кражи являются основным видом преступлений, совершаемых в Великих Луках

В мае в ОМВД России по городу Великие Луки поступило 1 793 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 105 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по городу Великие Луки Роман Иванов на общегородском совещании в администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, согласно предоставленным им сведениям, основным видом преступлений, совершаемых на территории города и области в целом, являются кражи. Их за отчетный период было зарегистрировано 64. Причем, наибольшее количество составляют кражи продуктов питания из сетевых магазинов.

Кроме того, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка предупредил великолучан о новом виде мошенничества, появившемся в связи с началом летнего курортного сезона. Так, например, на сайте одного пансионата, расположенного в Республике Абхазия, жительница города предварительно забронировала двухместный номер полу-люкс. Используя контактные данные, указанные на сайте, получила по электронной почте договор и счет на оплату. После чего на указанный счет по предоставленным реквизитам, через сбербанк-онлайн, она перевела денежные средства в размере 20 160 рублей. 17 мая, когда великолучанка прибыла в Республику Абхазия в пансионат, выяснилось, что номер на ее имя не бронировался, никакие документы в ее адрес не направлялись.

«В мае на территории города зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий, из них 9 учетных, в ходе которых было ранено 12 человек. Задержаны 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 8 – повторно», – отметил Роман Иванов.