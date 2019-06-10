Конкурс на замещение должности руководителя СТО и ремонта грузового автотранспорта объявлен в Пскове

Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля

10 команд зарегистрировались к участию в Международной Встрече воздухоплавателей

ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23

В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын»

Эксперты: Сколько получают грузчики и другие специалисты в Псковской области

Выставка «Скажи себе Здравствуй» петербургского художника откроется в «Доме на набережной»

Почта России напоминает о правилах оформления почтового отправления при подаче документов в вуз

Прокурор области проведен прием граждан в Великих Луках