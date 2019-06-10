Конкурс на замещение должности руководителя СТО и ремонта грузового автотранспорта объявлен в Пскове

Крупная псковская компания объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя станции технического обслуживания и ремонта грузового и коммерческого автотранспорта иностранного и отечественного производства
Требования:
- Высшее образование «Инженер-механик»;
- Практический опыт руководящей работы на станции ТО и ремонта;
- Развитие сервисной станции официального дилера, организация работы в соответствии с европейскими стандартами;
- Понимание и практические навыки в стратегическом развитии СТО.
Условия труда:
- Трудоустройство по ТК РФ;
- Официальная достойная заработная плата (по результатам собеседования);
- Все социальные гарантии;
- Иногородним предоставляется общежитие;
- Прогрессивная система оплаты труда;
- Дополнительная материальная и нематериальная мотивация в зависимости от результатов работы.
- Особые условия труда оговариваются на собеседовании.
Резюме присылайте по адресу электронной почты kadry@dvorpodznoeva.ru
Телефон для справок 797-136.