Крупная псковская компания объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Моторист-автомеханик».
Требования:
- Базовое специальное образование;
- Практический опыт ремонта двигателей грузовых и коммерческих автомобилей. Наличие сертификатов приветствуется;
- Желание учиться и познавать передовые методы и способы ремонта автотранспорта.
Условия труда:
- Специально оборудованное рабочее место;
- Сдельная форма оплаты труда;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- Официальная достойная заработная плата (по результатам собеседования);
- Все социальные гарантии;
- Иногородним предоставляется жилье;
- Дополнительная материальная и нематериальная мотивация в зависимости от результатов работы;
- Особые условия труда оговариваются на собеседовании.
Резюме присылайте по адресу электронной почты kadry@dvorpodznoeva.ru
Телефон для справок 797-136.