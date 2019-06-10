Общество

Замглавы Минстроя РФ и замгубернатора Псковской области обсудили возможность включения в федеральные программы

В администрации Псковской области состоялось рабочее совещание заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева с заместителем губернатора Василием Осиповым и председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым. Стороны обсудили возможность включения Псковской области в федеральные программы, которые курирует Министерство строительства и ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области. Совещание состоялось 11 июня.

Отметим, что к 2024 году в Псковской области планируется возвести 1,8 миллиона квадратных метров нового жилья. В рамках национального проекта в регионе построят 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный и медицинский центр. В 2018 году темпы строительства превысили показатели почти на 16 %, такой результат планируется удерживать и в последующие годы.

В этом году регион вступает в новый этап расселения граждан из аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на мероприятия по сокращению непригодного для проживания аварийного жилищного фонда в консолидированном бюджете предусмотрено финансирование в размере более 1,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на расселение 168 аварийных домов, в которых проживает 2,1 тысяча человек.

Продолжается участие региона и в программе «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году Опочка выиграла конкурс на благоустройство малых городов и исторических поселений и получила 50 миллионов рублей на создание парка на Городском валу. В этом году победителями стали Изборск, Порхов и Великие Луки.

Кроме того, по линии Фонда ЖКХ Псковская область рассчитывает привлечь дополнительно миллиард рублей из федерального бюджета на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.