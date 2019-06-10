Общество

В Псковской области впервые определили победителей первого конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений

В Псковской области 25 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) стали победителями первого конкурса проектов местных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Итоги конкурса были подведены во вторник, 11 июня, в рамках заседания конкурсной комиссии, которое провел заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Участие в конкурсе приняли 32 проекта, каждый из которых был тщательно изучен членами комиссии в соответствии с установленными критериями. На реализацию 25 лучших проектов бюджетам муниципальных образований будут предоставлены субсидии из областного бюджета.

Наибольшее число баллов набрали первые пять проектов, осуществление которых тесным образом перекликается с реализацией национальных проектов. Это проект «Благоустройство территории парка деревни Купуй» (муниципальное образование Пореченская волость Великолукского района), «Устройство беговой дорожки на стадионе» (муниципальное образование Струги Красные), «Благоустройство территории Лаптевского сельского клуба» (муниципальное образование Болгатовская волость, Опочецкий район), «Благоустройство братского воинского захоронения в деревне Борки» (муниципальное образование Пореченская волость Великолукского района), «Благоустройство придомовой территории» (муниципальное образование Горайская волость Островского района).

В ходе заседания Николай Цветков обратил внимание, что по поручению губернатора поддержка проектов территориальных общественных самоуправлений будет проводиться ежегодно на конкурсной основе. В этом году на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и поддержку проектов ТОС в областном бюджете предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Работа проводится в целях исполнения поручения президента РФ.

Добавим, что организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области. Конкурс направлен на поддержку инициатив ТОС, расположенных на территории Псковской области.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что создание органов территориального общественного самоуправления - одно из перспективных направлений работы: такие объединения инициативных граждан смогут решать широкий круг вопросов, связанных с улучшением качества жизни населения определенной территории.