Общество

В единую дежурную диспетчерскую службу Великих Лук чаще всего обращаются из-за отключения электроэнергии

В единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Великих Лук поступило в мае 114 обращения. Причем 90 из них - из-за отключения электроэнергии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации муниципалитета, такими данными поделился председатель комитета по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации Великих Лук Николай Шмоткин.

Статистика была приведена на совещании, которое 11 июня провел глава города Николай Козловский На совещании присутствовали руководители предприятий и организаций всех форм собственности, структурных подразделений администрации муниципалитета.

«За отчетный период чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера не случилось. На пожарах и водных объектах гибели людей не было», - добавил Николай Шмоткин.

Кроме того, председатель комитета подчеркнул, что, в соответствии с решением КЧС и ПБ города (от 16 апреля 2019 года, № 5), в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, реализован план мероприятий по подготовке к летнему купальному сезону. Сотрудниками УЖКХ Администрации города и ДСУ проведены необходимые подготовительные мероприятия по организации работы городского пляжа. На данный момент соответствующий акт приемки подписан сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области. Городской пляж открыт и работает.

Николай Шмоткин сообщил также, что в мае продолжена реализация муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Город Великие Луки» на 2017 - 2021 годы. В рамках программы проводятся мероприятия по противопожарной защите и антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования, культуры и спорта. В целях подготовки сил гражданской обороны города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в мае проведено 9 командно-штабных, тактико-специальных и объектовых тренировок, в том числе 6 тренировки по противопожарной тематике. При проведении указанных тренировок 2370 сотрудников и учащихся образовательных учреждений города получили практические навыки по действиям при возникновении пожара.

В ходе выступления, Николай Шмоткин проинформировал присутствующих о необходимости до 5 июля подачи заявок на обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 2020 год. В адрес руководителей предприятий и организаций города направлены соответствующие письма.