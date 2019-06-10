Общество

Власти Пскова поздравили жителей города с Днем России

Власти Пскова поздравили жителей города с Днем России. Поздравление опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

«Уважаемые псковичи! От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города Пскова поздравляем вас с государственным праздником – Днем России! Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к ценностям патриотизма, свободы, справедливости, - отметили и. п. главы Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков. - Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием нашего Отечества и нашими земляками, которые создают сегодняшнюю историю нашей страны и трудятся, внося свой вклад в развитие страны и Пскова».

Руководители города также пожелали горожанам «крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России и Пскова».