Общество

Александр Котов: Наследие предков – крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов поздравил жителей региона с Днем России, который отмечается 12 июня. Поздравление опубликовано на сайте областного Собрания.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие соотечественники! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем России!

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. К этому событию, положившему начало новой российской государственности, приурочено празднование Дня России, хотя сам праздник знаменует и символизирует всю многовековую историю нашего Отечества.

Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию. Именно эта неразрывная связь времен и поколений дает нам основания называться единой нацией и великой державой. Каждодневным добросовестным трудом мы должны преумножать то, что создали прошлые поколения, и передать это своим детям, научив их ценить и любить свою Родину. Эта простая цепочка – и есть залог процветания России!

С праздником! Мира и благополучия! Счастья и согласия!».