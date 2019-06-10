Общество

Александр Козловский: День России символизирует единство нашего народа и торжество великого государства

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем России, который отмечается 12 июня. В поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники! Примите поздравления с Днем России – праздником, символизирующим единство нашего многонационального народа и торжество великого и независимого государства.

12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете, с тех пор мы празднуем главный праздник российского государства. Этот праздник касается миллионов людей, живущих в нашей стране, он имеет большое значение для наших сограждан за рубежом.

Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием нашего Отечества. Гордимся нашими земляками, которые трудятся во благо страны и Псковской области. С праздником!».