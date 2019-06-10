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Общество

Фальшивые 5000 рублей обнаружили в магазине на улице К. Маркса в Пскове

12.06.2019 11:52|ПсковКомментариев: 0

Полицией изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Она была обнаружена 10 июня в магазине на улице К.Маркса в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
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