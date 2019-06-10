Общество

Росстат назвал регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

В России регионом-лидером по рождаемости в 2018 году стала Москва. Такие данные Росстата озвучивает РБК.



Так, в 2018 году в столице России родились 132,1 тыс. человек. На втором месте - Московская область (83 тыс. человек), далее - Краснодарский край (64,5 тыс. человек), Санкт-Петербург (64 тыс. человек). Замыкает пятерку лидеров Тюменская область (50 тыс. человек).



В списке регионов с наиболее высокой смертью те же лидеры. Так, в Москве за 2018 год умерли 122 тыс. человек, в Московской области - 92 тыс. человек, Краснодарском крае - 67 тыс. человек, в Санкт-Петербурге - 59,8 тыс.человек. На пятом месте - Свердловская область (58,5 тыс. человек).



Меньше всех человек родилось и умерло в Ненецком автономном округе - 618 человек и 394 человека соответственно.



По данным Росстата, женщины в России в 2018 году стали рожать еще позднее, чем в 2017 году: большинство рождений теперь приходится на 30-летний возраст. В то же время смертность от внешних причин - ДТП, самоубийств и т.д. - снизилась до минимума с 1965 года.