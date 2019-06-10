Общество

Более 155 млрд рублей получат регионы на реализацию нацпроекта «Образование»

Министерство просвещения России направит в регионы более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Образование», сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минпросвещения, с 7 июня по 8 июля ведомство принимает заявки от регионов РФ на право софинансирования мероприятий национального проекта «Образование» за счет средств федерального бюджета.

«Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в регионы, а соответствующая документация на участие в отборе размещена на официальном сайте ведомства. Субсидии в размере более 155 миллиардов рублей предоставляются на реализацию 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта»,- рассказали в пресс-службе.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориентации, развитию дополнительного образования детей, непрерывному образованию, цифровой образовательной среде, «и все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны».

В Минпросвещения добавили, что впервые субсидии будут распределены на три года, а некоторые из них и на период реализации всего национального проекта до 2024 года, что позволит регионам Российской Федерации эффективно планировать реализацию мероприятий нацпроекта.

«В ближайшие три года на предоставленные субсидии регионы обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, установят современное и технологическое оборудование, построят детские технопарки "Кванториум", создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, центры цифрового образования детей и многое другое. Также отметим, около 55 миллиардов рублей уже распределены в субъекты Российской Федерации в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в целях ликвидации третьей смены», - подчеркнули в министерстве.