Общество

УМВД России по Псковской области возглавил Алексей Овсянников

Управление МВД России по Псковской области возглавил первый заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю — начальник полиции Алексей Овсянников.

Информация о новом начальнике управления уже обновлена на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

По данным МВД РФ, указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным 6 июня. Алексей Овсянников 10 июня попрощался со своим прежним коллективом.

Ранее псковское региональное управление МВД возглавлял Юрий Инстранкин, который указом главы государства 1 мая 2019 года назначен заместителем начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ.

Алексей Викторович Овсянников родился 1 июня 1970 года в Иркутской области.

На службу в органы внутренних дел пришел в 1989 году. В 1992 году окончил Красноярскую школу милиции МВД России,

С 1992 по 2015 гг. проходил службу в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

С 2015 по 2019 гг. заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю - начальник полиции.