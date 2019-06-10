Общество

Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии России

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение российских военных. Об этом генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков рассказал РИА Новости.



По его словам, в армии уже началась опытная войсковая эксплуатация поступивших пистолетов.



В апреле стало известно, что межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству. Пистолету присвоили литеру О1. Магазин новейшего пистолета вмещает 18 патронов, а калибр составляет 9 мм. Ему подходят все виды боеприпасов: трассирующие, бронебойные, экспансивные.

