Общество

Более 140 км береговой линии водных объектов Псковщины очищено от мусора в рамках акции «Вода России»

Более 140 км береговой линии водных объектов Псковской области было очищено в апреле-мае в рамках общероссийской акции «Вода России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по природным ресурсам и экологии, в апреле и мае на территории региона повсеместно прошли мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России».

В этом году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Администрациями муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами были организованы масштабные экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер. В мероприятиях акции на территории Псковщины приняло участие более 1700 человек.