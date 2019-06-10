Общество

В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу

Новый порядок подачи, рассмотрения и учета заявлений о несогласии родителей на выезд за границу несовершеннолетних россиян вступил в силу с 12 июня, передает РИА Новости.

Как ранее сообщили в центре общественных связей ФСБ, теперь соответствующие документы от родителей, усыновителей, опекунов или попечителей будут рассматривать территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции.

Проживающие на территории других стран россияне смогут обратиться в дипмиссию или консульство.

С сегодняшнего дня заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина России пограничными органами не принимаются.