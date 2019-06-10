Общество

Сергей Пайст: Контролирующие органы должны провести расследование по факту сжигания мусора на Вокзальной

Контролирующие органы должны провести расследование по факту сжигания мусора рядом с производственным зданием на улице Вокзальная, 1-а. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал директор ООО «Экопром» (регоператор по обращению с ТКО в Псковской области) Сергей Пайст.

«Мусор сжигать вообще запрещено. Это можно делать только на мусоросжигающих заводах, где стоят специальные защитные фильтры. Контролирующие органы должны провести расследование, кто и что сжигал», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, жителями Пскова был замечен густой черный дым над набережной реки Великой. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, оказалось, что рядом с производственным зданием, расположенным на улице Вокзальная, 1-а, силами сотрудников одного из предприятий осуществлялась уборка и «подконтрольное сжигание мусора».