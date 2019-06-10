Общество

Подписка на индивидуальный пенсионный капитал будет добровольной

Запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) получил одобрение президента, но с условием, что механизм подключения граждан к ней будет абсолютно добровольным. Таким образом, Центробанку и Минфину придется отказаться от автоподписки, на которой они настаивали, рассказали «Известиям» три источника, близких к правительству.

В последней версии концепции ИПК (законопроект общественности пока не представили) был предусмотрен механизм автоподписки - все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны были автоматически подключаться к системе. Однако за ними закреплялось право в любой момент «отписаться», подав соответствующее заявление. Предполагалось, что в первый год после подключения ставка взносов устанавливается на уровне 0%, поэтому отключившиеся в течение этого срока смогли бы покинуть систему без потерь.

Именно механизм подключения вызвал самые яростные дискуссии. За механизм автоподписки выступали только авторы проекта и участники рынка пенсионных накоплений.