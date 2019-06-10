Общество

Минобороны введет новые правила поставок по гособоронзаказу

Министерство обороны России вводит новые правила поставок по гособоронзаказу, они затронут контракты стоимостью более 50 млн рублей.

Компании, которые планируют принять участие в конкурсе или аукционе, на эту или более крупную сумму должны будут предоставить доказательство того, что у них есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Правительство подготовило поправки в постановление «Об установлении дополнительных требований к частникам закупки отдельных видов товаров, работ и услуг», текст которого есть в распоряжении газеты «Известия». В настоящий момент он находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.

По мнению экспертов, нововведения обеспечат ритмичность оборонных поставок, однако могут снизить конкуренцию и повлиять на цены.