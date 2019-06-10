Общество

Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике

Выпускники школ напишут в четверг единые государственные экзамены (ЕГЭ) по биологии и информатике, которые завершат основные сроки сдачи. До 1 июля продолжатся резервные сроки, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

«Экзамены по биологии и информатике завершают 13 июня проведение ЕГЭ-2019 в основные сроки. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов», - говорится в пресс-релизе.

ЕГЭ по биологии планируют сдавать 139 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников 2019 года. Заявление на участие в ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям подали почти 90 тыс. участников, из них 88 тыс. - выпускники текущего года.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей и 28 заданий, на выполнение которых отводится 3,5 часа. Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов. Экзамен по информатике также состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий. Абитуриенту отводится три часа 55 минут на выполнение работы, установленный минимальный балл - 40.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года, который включает основные и резервные сроки, проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.