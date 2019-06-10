Общество

Руководители двух образовательных учреждений Плюсского района оштрафованы за организацию питания детей

Прокуратура Плюсского района совместно со специалистом Управления Роспотребнадзора провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований СанПиН при организации питания детей в образовательных учреждениях района используется неисправное оборудование пищеблоков, не весь кухонный инвентарь маркирован или имеет дефекты, используется посуда с отбитой эмалью, персонал не полностью прошел медицинские освидетельствования, примерное меню в школах не согласовано с Управлением Роспотребнадзора, не обеспечен ежедневный медицинский осмотр обучающихся.

По материалам прокурорской проверки постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора руководители 2-х образовательных учреждений района привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей каждому.

Реальное устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района.