Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем текстильные тапочки
Строим дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкин жив, детка!
О зоне (особой экономической)
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганзейские дни. Программа
 
 
 
ещё Общество 10.06.2019 09:4457 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 13.06.2019 10:210 В Великих Луках состоялось заключительное праздничное мероприятие профсоюзного социального проекта «Дружный двор» 13.06.2019 09:440 Псковские пенсионеры могут сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы с помощью Личного кабинета 13.06.2019 09:430 В Псковском районе отпраздновали День России 13.06.2019 09:350 Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Острове 13.06.2019 09:020 Руководители двух образовательных учреждений Плюсского района оштрафованы за организацию питания детей
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде 10.06.2019 13:478 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 11.06.2019 10:490 Результаты ЕГЭ по химии и истории будут направлены в регионы 12 июня 10.06.2019 09:4457 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 12.06.2019 17:520 Густой черный дым напугал жителей Пскова. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские пенсионеры могут сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы с помощью Личного кабинета

13.06.2019 09:44|ПсковКомментариев: 0

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России доступна новая услуга - «Подать заявление об изменении статуса занятости». Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского ПФР.

Необходимость внедрения данного сервиса связана тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от того, работает получатель или нет.

Речь идет, в частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только.

Необходимо при этом отметить, что данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудоустройства. Пенсии уволившихся граждан индексируются, как и прежде, на основании данных ежемесячной отчетности работодателей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Теги: #пфр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 368 человек
13.06.2019, 10:300 В Пскове машина сбила ребенка на велосипеде 13.06.2019, 10:210 В Великих Луках состоялось заключительное праздничное мероприятие профсоюзного социального проекта «Дружный двор» 13.06.2019, 10:160 В Госдуме предложили включить детское питание в число социально значимых товаров 13.06.2019, 10:110 С 15 июля в городе Печоры стартует пилотный проект «Волонтеры наследия»
13.06.2019, 10:030 В Красногородске на 5 месяцев исправительных работ осуждена женщина за неуплату алиментов 13.06.2019, 09:580 Чубайс придумал для России новый налог 13.06.2019, 09:530 Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября 13.06.2019, 09:440 Псковские пенсионеры могут сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы с помощью Личного кабинета
13.06.2019, 09:430 В Псковском районе отпраздновали День России 13.06.2019, 09:350 Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Острове 13.06.2019, 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 13.06.2019, 09:181 Как псковскому бизнесу сэкономить на онлайн-кассах
13.06.2019, 09:020 Руководители двух образовательных учреждений Плюсского района оштрафованы за организацию питания детей 13.06.2019, 09:000 Тарифы на сбор мусора могут вырасти 13.06.2019, 08:500 В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака 13.06.2019, 08:420 Пользователи 5G в России могут столкнуться с проблемами
13.06.2019, 08:350 Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 13.06.2019, 08:290 Выпускники сдадут 13 июня ЕГЭ по биологии и информатике 13.06.2019, 08:230 Минобороны введет новые правила поставок по гособоронзаказу 13.06.2019, 08:080 Подписка на индивидуальный пенсионный капитал будет добровольной
13.06.2019, 08:000 Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках отправились выполнять первый спортивный полет 12.06.2019, 23:353 Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 12.06.2019, 22:000 Состоялось открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках 12.06.2019, 21:453 Командиру 76-й дивизии Игорю Каплию присвоено звание генерал-майора
12.06.2019, 21:290 Россияне стали меньше брать в долг 12.06.2019, 21:037 Интерактив: Как облегчить дорогу к храму? 12.06.2019, 20:336 Сергей Пайст: Контролирующие органы должны провести расследование по факту сжигания мусора на Вокзальной 12.06.2019, 20:072 День России в Пскове. ФОТО
12.06.2019, 19:390 В «Михайловском» подвели предварительные итоги фестиваля молодежных театров 12.06.2019, 19:170 Музыкант из ТОП-100 лучших диджеев СНГ выступит на вечере выпускников в Пскове 12.06.2019, 18:510 Музыкой Иоганна Баха и Ивана Хандошкина завершили в Михайловском Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 12.06.2019, 18:361 Участники Встречи воздухоплавателей в Великих Луках устроили шествие по улицам города
12.06.2019, 18:180 Дожди с грозами прогнозируют в четверг в Псковской области 12.06.2019, 18:011 Открытие XVI Псковской парусной регаты. ФОТО 12.06.2019, 17:520 Густой черный дым напугал жителей Пскова. ВИДЕО 12.06.2019, 17:370 В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу
12.06.2019, 17:180 Массовый взлет аэростатов в Великих Луках ожидается в районе 20.30 12.06.2019, 16:591 Более 140 км береговой линии водных объектов Псковщины очищено от мусора в рамках акции «Вода России» 12.06.2019, 16:321 Женщину, попавшую в ДТП в Пушкиногорье, деблокировали из автомобиля сотрудники МЧС. ВИДЕО 12.06.2019, 16:161 Олег Луценко может представить КПРФ на довыборах депутата Псковской гордумы
12.06.2019, 15:560 Джон Груббстром: Уровень Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках значительно вырос за 10 лет 12.06.2019, 15:390 Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии России 12.06.2019, 15:083 Экс-губернатор Михайлов о фейковых праздниках, упущенных возможностях и политическом мейнстриме 12.06.2019, 15:016 УМВД России по Псковской области возглавил Алексей Овсянников
12.06.2019, 14:360 Торжественная служба в кафедральном соборе, угощение, концерт и спектакль: как отпразднуют Троицу в Пскове 12.06.2019, 14:170 Здоровья, мира и согласия пожелал великолучанам Сергей Гусев в День России 12.06.2019, 13:460 Житель Пыталово повторно задержан за рулем в нетрезвом виде 12.06.2019, 13:317 ПЛН-ТВ: День России - выходной или праздник?
12.06.2019, 13:160 Более 155 млрд рублей получат регионы на реализацию нацпроекта «Образование» 12.06.2019, 13:140 Мы горды нашей регатой - Алексей Груненышев 12.06.2019, 13:042 Николай Козловский и Любовь Романова поздравили великолучан с Днем России 12.06.2019, 12:450 Торжественно открыта XVI Псковская парусная регата
12.06.2019, 12:342 Росстат назвал регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью 12.06.2019, 12:180 Названа средняя зарплата начальника отдела закупок в Пскове 12.06.2019, 12:000 Власти Пскова поздравили жителей города с Днем России 12.06.2019, 11:520 Фальшивые 5000 рублей обнаружили в магазине на улице К. Маркса в Пскове
12.06.2019, 11:353 Александр Козловский: День России символизирует единство нашего народа и торжество великого государства 12.06.2019, 11:210 Крупная псковская компания объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Моторист-автомеханик» 12.06.2019, 11:0511 Александр Котов: Наследие предков – крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию 12.06.2019, 10:550 В Пушкинском заповеднике завершился театральный фестиваль «Михайловское 2019»
12.06.2019, 10:380 39 заявок поступило на участие в фестивале «Словенское поле - 2019» в Изборске 12.06.2019, 10:193 Михаил Ведерников: Мы чествуем нашу общую Родину, ради которой готовы на созидательный труд 12.06.2019, 09:590 Ганзейская Псковская парусная регата открывается на Псковском озере 12.06.2019, 09:420 Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов выскажет «Особое мнение» о Дне России
12.06.2019, 09:250 Торжественное открытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей состоится сегодня в Великих Луках 12.06.2019, 09:150 В Доме Сафьянщикова в Пскове пройдет выставка петербуржского художника-монументалиста Ивана Несветайло 12.06.2019, 07:046 День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной 12.06.2019, 00:091 В единую дежурную диспетчерскую службу Великих Лук чаще всего обращаются из-за отключения электроэнергии
11.06.2019, 23:361 Суд приговорил двух жителей Дновского райна, пьяными напавших и ограбивших незнакомца, к двум годам лишения свободы 11.06.2019, 23:062 Интерактив: Видео, как на Чудской в Пскове горит здание 11.06.2019, 22:570 МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей 11.06.2019, 22:490 Губернатор Псковской области дал оценку своему новому заместителю Василию Осипову
11.06.2019, 22:310 В Великих Луках несколько участников воздухоплавательного соревнования «кей-граб» поразили цель 11.06.2019, 22:217 Псковские полицейские задержали на Стахановской парня и девушку, рисующих граффити 11.06.2019, 22:010 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин вручил медработникам почетные грамоты 11.06.2019, 21:492 Замминистра культуры РФ пообещал поддерживать Псковскую область
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.