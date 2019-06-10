Общество

В Псковском районе отпраздновали День России

Мероприятия, посвященные Дню России, прошли в деревне Родина Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации района, праздничная программамероприятий была насыщенной — работала детская игровоя площадка, фольклорная площадка «Фолк-Батл», «Город мастеров», состоялся парад мотоциклистов, исторический театрализованный пролог к праздничному концерту и праздничный концерт «Славься наше Родина!».

В официальной части программы глава Псковского района Наталья Федорова поздравила жителей и гостей муниципального образования с главным государственным праздником и вручила отличившимся школьникам благодарственные письма администрации Псковского района.

Благодарственные письма и небольшие подарки на празднике получили и заслуженные работники сельского хозяйства, медицины, культуры и образования, а также спортивные команды, защищающие честь района на различных соревнованиях. Кроме этого, несколько человек, присутствующих на мероприятии, отмечали 12 июня дни рождения. Все они также получили небольшие сувениры и поздравления с личным праздником от администрации района.