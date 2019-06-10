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Общество

В Великих Луках состоялось заключительное праздничное мероприятие профсоюзного социального проекта «Дружный двор»

13.06.2019 10:21|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках во дворе дома 16 на проспекте Гагарина состоялось заключительное праздничное мероприятие профсоюзного социального проекта «Дружный двор», который реализовывался  при поддержке Псковского областного совета профессиональных союзов. Организовали праздник члены первичной профсоюзной организации МУП «Тепловые сети» Олеся Былинкина и Светлана Тарасова. В нем приняли участие около 50 детей  разных возрастов с мамами, папами, бабушками и дедушками. Жители соседних дворов также не обошли вниманием данный праздник, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсофпрофа. 

Ребята поиграли в беспроигрышную лотерею, ловили хвост дракона, перетягивали канат, исполняли шуточные задания в игре «ромашка». Основное мероприятие проходила на площадке, засеянной травой, а затем его участники переместились на заасфальтированную территорию возле дома. Родители перекрыли выезды из двора при помощи личных автомобилей, Олеся Былинкина и Светлана Тарасова раздали детям ведерки с мелками и на протяжении сорока минут дети рисовали на асфальте.  За свою творческую работу все юные художники получили  мыльные пузыри и сладкие подарки.

В завершении праздника организаторы еще раз поблагодарили Псковский облсовпроф за помощь в реализации данного проекта. К ним присоединились и взрослые участники, которые также выразили пожелание, чтобы такие праздники проводились чаще: они сплачивают детей, дарят хорошее настроение им и их родителям,  позволяют проявить свои творческие способности.

Напомним, что проект «Дружный двор» стал одним из победителей конкурса профсоюзных грантов, проведенного Псковским облсовпрофом в 2018 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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