Общество

Председатель профсоюза УМВД России по Псковской области стал лауреатом конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия»

Председатель первичной профсоюзной организации УМВД России по Псковской области Владимир Иванов стал лауреатом областного конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Напомним, что конкурс проводится Областным центром народного творчества уже в течение 16 лет. В этом году в нем приняли участие 25 чтецов из 9 районов Псковской области. Они представляли свои чтецкие работы по четырем номинациям: произведения русской классики, современная поэзия и проза, авторские сочинения и произведения А. С. Пушкина. Выступления конкурсантов оценивались по многим критериям: сценическая культура, выразительность чтения, свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, исполнительское мастерство, контакт и общение со зрителем, степень эмоционального воздействия.

Владимир Иванов принял участие в конкурсе с авторским произведением «Русь моя привольная». Жюри высоко оценило и его исполнительское мастерство, и сам текст авторского сочинения.