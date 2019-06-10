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Общество

Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год состоятся 14 июня

13.06.2019 11:43|ПсковКомментариев: 0

14 июня в 16.00 в зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова по адресу: ул. Воеводы Шуйского, 2 состоятся публичные слушания по проекту закона области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

С проектом закона можно ознакомиться на Портале государственных органов Псковской области pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту закона можно направлять в комитет по финансам Псковской области в срок до 13 июня по адресу: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23 или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8 (8112) 29-99-23.

Распоряжение администрации области от 13.06.2019 № 276-р «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2018», содержащее Регламент проведения публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения публичных слушаний, размещено в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и на Портале государственных органов Псковской области pskov.ru в разделе «Документы».

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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