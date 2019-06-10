Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Выпуск традиционно проведут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко.

В центре их внимания сегодня - дело журналиста Ивана Голунова: что это вообще было и что означает его быстрое и неожиданное освобождение. Также ведущие обсудят ход Избирательной кампании в Псковской области.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.