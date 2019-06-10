Общество

Рособрнадзор представил итоги ЕГЭ по истории и химии

Результаты Единых госэкзаменов по химии и истории 2019 года незначительно выше прошлогодних, говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

«Результаты ЕГЭ-2019 по химии и истории немногим выше прошлогодних. Средний тестовый балл по химии вырос более чем на один, по истории - на 2,5 балла», - сообщается в релизе.

ЕГЭ по химии в этом году сдавали 89 тыс. человек - примерно на 4 тысячи больше, чем в прошлом. Число не преодолевших минимальную границу в 36 тестовых баллов сократилось примерно на 1,5%.

«Значимую роль в улучшении результатов ЕГЭ по химии сыграло проведение осенью 2017 года национального исследования качества образования, выявившего серьезные проблемы в освоении химии учениками 10-х классов. Последовавшая корректировка основных образовательных программ и методик обучения позволила преодолеть ряд проблем, и окончившие в 2019 году школу участники НИКО-2017 показали неплохую химическую подготовку», - приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.