Общество

В Пскове объявлен конкурс на право торговли арбузами и дынями

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле бахчевыми культурами. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Планируется, что на территории города будут работать 23 точки продажи арбузов и дынь. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 21 июня по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7. Конкурс состоится 25 июня.

Договоры на право размещения точки торговли должны быть выданы победителям конкурса в срок до 9 июля.

Объекты сезонного характера для торговли бахчевыми культурами на территории Пскова