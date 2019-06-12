В Пскове объявлен конкурс на право торговли арбузами и дынями

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле бахчевыми культурами. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.
Планируется, что на территории города будут работать 23 точки продажи арбузов и дынь. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 21 июня по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7. Конкурс состоится 25 июня.
Договоры на право размещения точки торговли должны быть выданы победителям конкурса в срок до 9 июля.
Объекты сезонного характера для торговли бахчевыми культурами на территории Пскова
|
№ п/п
|
Адрес (местоположение)
|
Общее количество объектов
|
Срок размещения нестационарных торговых объектов
|
1
|
Рижский пр., напротив дома №55
|
1
|
до 01.11.2019
|
2
|
ул. Шелгунова, у дома №9/2
|
1
|
до 01.11.2019
|
3
|
ул. Народная, напротив дома №57
|
1
|
до 01.11.2019
|
4
|
Рижский проспект, у дома №45
|
1
|
до 01.11.2019
|
5
|
ул. Н. Васильева, напротив дома №45
|
1
|
до 01.11.2019
|
6
|
ул. Стахановская, напротив дома №1
|
1
|
до 01.11.2019
|
7
|
ул. Коммунальная, напротив дома №44-а
|
1
|
до 01.11.2019
|
8
|
ул. Лепешинского, со стороны дома №8
|
1
|
до 01.11.2019
|
9
|
ул. Р. Люксембург, со стороны дома №19
|
1
|
до 01.11.2019
|
10
|
ул. Коммунальная, напротив дома №77
|
1
|
до 01.11.2019
|
11
|
ул. Киселева, напротив дома № 18-а
|
1
|
до 01.11.2019
|
12
|
ул. Коммунальная, напротив дома №71
|
1
|
до 01.11.2019
|
13
|
ул. Народная, со стороны дома №45
|
1
|
до 01.11.2019
|
14
|
ул. Новгородская, напротив дома №24
|
1
|
до 01.11.2019
|
15
|
ул. Госпитальная, напротив дома №15
|
1
|
до 01.11.2019
|
16
|
ул. Л. Толстого, напротив дома №22
|
1
|
до 01.11.2019
|
17
|
ул. Гражданская, у дома №9
|
1
|
до 01.11.2019
|
18
|
ул. Я. Фабрициуса, напротив дома №5-а
|
1
|
до 01.11.2019
|
19
|
Рижский пр., напротив дома №57
|
1
|
до 01.11.2019
|
20
|
ул. Новоселов, напротив дома № 1
|
1
|
до 01.11.2019
|
21
|
ул. Н. Васильева, со стороны дома №69
|
1
|
до 01.11.2019
|
22
|
пересечение ул.Советской Армии и Ленинградского шоссе
|
1
|
до 01.11.2019
|
23
|
ул. Коммунальная, у дома №39
|
1
|
до 01.11.2019