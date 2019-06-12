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Общество

В Пскове объявлен конкурс на право торговли арбузами и дынями

13.06.2019 13:55|ПсковКомментариев: 2

В Пскове объявлен конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера по торговле бахчевыми культурами. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Планируется, что на территории города будут работать 23 точки продажи арбузов и дынь. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 21 июня по адресу: г. Псков, улица Ленина, 3, кабинет 7. Конкурс состоится 25 июня.

Договоры на право размещения точки торговли должны быть выданы победителям конкурса в срок до 9 июля.

Объекты сезонного характера для торговли бахчевыми культурами на территории Пскова

п/п

Адрес (местоположение)

Общее количество объектов

Срок размещения нестационарных торговых объектов

1

Рижский пр., напротив дома №55

1

до 01.11.2019

2

ул. Шелгунова, у дома №9/2

1

до 01.11.2019

3

ул. Народная, напротив дома №57

1

до 01.11.2019

4

Рижский проспект, у дома №45

1

до 01.11.2019

5

ул. Н. Васильева, напротив дома №45

1

до 01.11.2019

6

ул. Стахановская, напротив дома №1

1

до 01.11.2019

7

ул. Коммунальная, напротив дома №44-а

1

до 01.11.2019

8

ул. Лепешинского, со стороны дома №8

1

до 01.11.2019

9

ул. Р. Люксембург, со стороны дома №19

1

до 01.11.2019

10

ул. Коммунальная, напротив дома №77

1

до 01.11.2019

11

ул. Киселева, напротив дома № 18-а

1

до 01.11.2019

12

ул. Коммунальная, напротив дома №71

1

до 01.11.2019

13

ул. Народная, со стороны дома №45

1

до 01.11.2019

14

ул. Новгородская, напротив дома №24

1

до 01.11.2019

15

ул. Госпитальная, напротив дома №15

1

до 01.11.2019

16

ул. Л. Толстого, напротив дома №22

1

до 01.11.2019

17

ул. Гражданская, у дома №9

1

до 01.11.2019

18

ул. Я. Фабрициуса, напротив дома №5-а

1

до 01.11.2019

19

Рижский пр., напротив дома №57

1

до 01.11.2019

20

ул. Новоселов, напротив дома № 1

1

до 01.11.2019

21

ул. Н. Васильева, со стороны дома №69

1

до 01.11.2019

22

пересечение ул.Советской Армии и Ленинградского шоссе

1

до 01.11.2019

23

ул. Коммунальная, у дома №39

1

до 01.11.2019

 

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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