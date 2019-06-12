Общество

Рособрнадзор сообщил о завершении массового этапа ЕГЭ-2019

Рособрнадзор в четверг заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов основной кампании ЕГЭ-2019 - по биологии и информатике.

«Единые госэкзамены по биологии и информатике прошли 13 июня в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов», - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали 139 тыс. человек, в том числе 136 тыс. выпускников текущего года. Экзамены проводились в 2 тыс. 956 пунктах проведения экзамена (ППЭ) в России и за рубежом.

Экзаменационная работа по биологии включала 28 заданий, на ее выполнение отводилось 210 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) сдавали почти 90 тыс. участников, из них 88 тыс. - выпускники текущего года. Для проведения экзамена было задействовано 2 тыс. 567 пунктов проведения экзамена.

На экзаменационную работу по информатике отводилось 235 минут, участникам экзамена нужно было выполнить 27 заданий в двух частях. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.

Свои результаты участники обоих экзаменов узнают не позднее 27 июня.