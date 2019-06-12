Общество

Фонд ЖКХ одобрил первую заявку Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры

Правление государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассмотрело заявку Псковской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Пскова, сообщили в департаменте внешних коммуникаций и связей с общественностью корпорации. Работа проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1451, средства предоставляет госкорпорация.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, общая стоимость проекта составляет порядка 268 млн рублей, в том числе средства Фонда - около 161 млн рублей, областного и муниципального бюджетов - по 53,6 млн рублей.

Проектом предусмотрена реконструкция котельной мощностью 16,75 МВт, строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,7 МВт, модернизация трех котельных в части увеличения производительности сетевой установки и создания системы управления режимами работы. Также должно быть осуществлено строительство и реконструкция теплотрасс различного диаметра общей линейной протяженностью порядка 3 км. Проект планируется реализовать в течение 2019–2021 годов.

По итогам реализации мероприятий, включенных в проект модернизации, планируется повышение энергетической эффективности источников теплоснабжения в части снижения удельных расходов за счет применения современного котельного оборудования, и снижение потерь на тепловых сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов и полимерных труб.

Добавим, что это первая заявка Псковской области из тех, что планируется направить в Фонд ЖКХ. Другие муниципалитеты - Великие Луки, Остров, Порхов, Пушкинские Горы, Палкинский и другие районы - активно работают над составлением пакетов документов. Всего областные власти планируют привлечь на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры около 1 млрд рублей, о чем ранее заявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Это позволит существенно улучшить качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения.