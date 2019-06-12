Общество

Сборник о Ганзе Нового времени помог выпустить псковский единоросс

Сборник «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати» презентован 13 июня в Пскове. Он увидел свет благодаря финансовому участию секретаря первичного отделения «Единой России» №77 Полада Исмаилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Проект разработали новгородские и псковские библиотекари. Они пересмотрели периодические издания с 1980 по 2008 год и отобрали более 600 публикаций, посвященных Ганзе. Итогом работы стал выпуск библиографического указателя, который и был представлен сегодня в рамках Международной научно-практической конференции «Культура приграничья», включенной в программу Ганзейских дней в Пскове.

Сборник состоит из двух частей, посвященных Ганзе Нового времени на страницах новгородской и псковской периодической печати, соответственно. На цветных вкладках размещены фотографии и иллюстрации. Указатель вышел тиражом 100 экземпляров на русском языке, в перспективе планируется его перевод на английский и немецкий языки.

«Надеюсь, что проделанная общими усилиями работа будет интересна и полезна псковичам и гостям города», - сказал Исмаилов.