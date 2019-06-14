Общество

Учения в Сербии с участием псковских десантников начались с боевых стрельб

В рамках международных учений «Славянское братство-2019» десантники из России, Белоруссии и Сербии выполнили первые стрельбы. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Десантники из России, Сербии и Белоруссии приступили к первым практическим занятиям на военном полигоне "Пескове" в рамках первого подготовительного этапа международного тактического учения "Славянское братство-2019", где выполнили первые боевые стрельбы», - сказано в сообщении военного ведомства.

Российские военные произвели пристрелку автоматов АКС-74 и АК-74М пулеметов РПК, а также поразили цели из гранатометов РПГ-7В и РПГ-26 «Аглень». Кроме того, десантники из РФ отработали ведение огня из гранатометов ГП-34 и ГП-25 «Костер».

На полигоне «Орешас» военнослужащие многонациональной батальонной тактической группы на тренировке поделились опытом по блокированию и захвату объекта.

В Минобороны отметили, что такого рода учения проводятся пятый год подряд.

Как сообщалось ранее, в учениях принимают участие около 700 военнослужащих из трех стран, более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата. От РФ в учениях принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ.