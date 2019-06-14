Общество

Александр Котов поздравил медработников Псковской области с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов здравоохранения Псковской области с профессиональным праздником.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают все, кто трудится в системе здравоохранения: врачи, медсестры, фельдшеры, санитары. В этот день, как и во все другие дни года, тысячи и тысячи людей адресуют медицинским работникам слова признательности и искренней благодарности за вовремя оказанную помощь, за исцеление от болезней, за сопереживание и поддержку.

Работа врача – самая нужная и, наверное, самая сложная, потому что именно вам мы доверяем самое ценное – жизнь и здоровье.

Время не стоит на месте, и современная медицина давно стала высокотехнологичной отраслью, но по-прежнему неотъемлемой частью профессионализма «человека в белом халате» является душевная чуткость, человеколюбие и милосердие.

Спасибо за ваш ежедневный труд, за верность врачебному долгу. Крепкого здоровья, удачи и благополучия! Счастья вам и вашим близким!» - говорится в тексте поздравления.