Губернатор поздравил врачей, фельдшеров и медсестер с Днем медицинского работника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил врачей, фельдшеров и медсестер с Днем медицинского работника.
«Уважаемые работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем медицинского работника!
Работа в системе здравоохранения — это благородный, необходимый, но эмоционально и физически тяжелый труд. Во многом именно по этой причине врач — это одна из самых уважаемых профессий в мире.
В Псковской области каждый медицинский работник буквально трудится за двоих: укомплектованность основными кадрами государственных организаций составляет всего 43%.
Всем, кто работает в системе регионального здравоохранения, я выражаю искреннее уважение и благодарность. Администрация области видит одной из своих приоритетных задач обеспечение комфортных и достойных условий для вашего труда.
Пока наши возможности ограничены, но мы делаем все, что в наших силах: увеличиваем финансирование на служебное жилье и льготную ипотеку, вводим дополнительные выплаты для студентов-«целевиков», врачей-ординаторов и специалистов села.
Мы разрабатываем новые меры поддержки и будем продолжать это делать до тех пор, пока полностью не решим вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения Псковской области.
Поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю успехов, здоровья и благополучия!» - говорится в поздравлении губернатора.