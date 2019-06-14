Общество

Руководители Пскова поздравили медицинских работников с их профессиональным праздником

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили работников здравоохранения с Днем медицинского работника.

«Медицинские работники всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости и эмоциональной выносливости.

В системе здравоохранения в городе Пскове трудятся высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены государственными наградами, имеют ученые степени и звания. Тысячи псковичей благодарны вам за то, что вы заботитесь об их здоровье и жизни.

Особую признательность хочется выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на дежурстве на своём посту. Во все времена ваша трудная миссия была и остаётся одной из самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Спасибо за ваш труд и энтузиазм, выдержку и высочайший профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и ваш вклад в развитие здравоохранения в городе Пскове.

Желаем вам счастья, успехов в работе, благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за неутомимый труд и душевные переживания», - говорится в тексте поздравления.