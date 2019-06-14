Общество

В Псковской области продолжается работа по профилактике пожаров

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам 16 июня на территории деревень Нежадово, Кондратово и Утичье Плюсского района в рамках операций «Лето» и «Отдых» проведен профилактический рейд.

В ходе рейда с жителями рассмотрены темы соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Особое внимание было уделено уборке территорий приусадебных участков, сжигания мусора, разведения костров и открытого огня, правил нахождения в лесах и местах отдыха, а так же правил пользования (эксплуатации) электро-приборов, электрооборудования и газового оборудования в быту. Осуществлен обход домовладений, с гражданами проведены беседы и инструктажи на противопожарную тематику, распространена наглядная агитация по соблюдению требований пожарной безопасности.