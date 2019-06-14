Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. руб., подсчитали для «РИА Новости» эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор». Для анализа использовались данные со смарт-терминалов, расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

Подсчитано, что банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат «Цезарь» для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе - 96 рублей), а самый дорогой - в Сочи (250 рублей).