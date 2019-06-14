Общество

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь, пишут «Известия».

Подобные заявления были сделаны в рамках проекта по уменьшению количества малоимущих в России. «Освободившиеся» деньги предлагается направить действительно нуждающимся людям.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Эксперты предложение по лишению госпособий восприняли неоднозначно и предложили свои варианты реализации идеи по борьбе с бедностью.