Общество

Заместитель прокурора Псковской области примет граждан в Пушкинских Горах

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков 27 июня организует личный прием граждан в прокуратуре Пушкиногорского района по адресу: п. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 40а с 17.00. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Пушкиногорского района Павлу Михайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.