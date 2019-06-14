Общество

Подсчитана разница в зарплатах женщин и мужчин

За труд равной ценности мужчины в мире получают в среднем на 27% больше, чем женщины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебору Гринфилд. Выше всего разрыв в Пакистане - более 35%. Меньше всего разница в Скандинавии - менее 10%.

Гринфилд также отметила, что нельзя запрещать женщинам заниматься тяжелой и опасной работой. «Мы считаем, что запрещать женщинам работать по ночам, поскольку это небезопасно для здоровья - стереотип, который усугубляет дискриминацию», - добавила она.

По словам Гринфилд, в отраслях, где заняты преимущественно женщины, оплата, как правило, ниже, по сравнению с теми, где преобладают мужчины.

Ранее сообщалось, что в России ухудшение качества занятости стало проблемой в большей мере для мужчин старше 50 лет. В результате им пришлось перейти в традиционно «женские» профессии в торговле и сфере обслуживания. Там доля мужчин старше 50 практически удвоилась.