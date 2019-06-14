Общество

Росреестр предупреждает землевладельцев Псковской области о недопустимости неконтролируемого пала сухой растительности

Управление Росреестра по Псковской области напоминает собственникам земельных участков в регионе о необходимости соблюдения мер по предупреждению пожаров в весенне-летний период.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ведомства, основными функциями Росреестра в данном направлении являются проведение профилактических мероприятий земельного надзора для предупреждения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях.

Росреестр предупреждает землепользователей:

В соответствии с пунктами 218 и 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, запрещено выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться только при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.