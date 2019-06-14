Общество

Псковская область вошла в число регионов с наибольшей распространенностью рака

В Минздраве России рассказали, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по итогам 2018 года.

Как передает RT, самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований (все случаи - и впервые выявленные, и ранее установленные)зафиксированы в Курской области - 3331,1 на 100 тыс населения.

На втором месте Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Также высокие показатели распространенности рака зафиксированы в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В целом по стране показатель распространенности злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс населения.

Отмечается, что за последние десять лет это значение выросло почти на 40%. В Минздраве России это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов.

Также подчеркивается, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась.

Как ранее сообщал RT, в 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.