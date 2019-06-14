Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями медицинского сообщества

Сегодня, 17 июня, состоялась встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями медицинского сообщества. Встреча состоялась в ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сначала губернатор вместе с первым заместителем Верой Емельяновой и председателем комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Мариной Гаращенко прошлись по больнице, исследовали приемное отделение: посмотрели кабинеты первичного осмотра, рентген аппараты и аппарат МРТ.

Далее гости вместе с главным врачом больницы отправились в отделение реанимации, где осмотрели используемое оборудование, и пообщались с маленькими пациентами. Михаилу Ведерникову также были представлены несколько ведущих специалистов больницы, например, доктора, занимающиеся снижением детской смертности.

Затем, в конферец-зале больницы состоялась беседа с представителями медицинского сообщества.

Губернатор Псковской области начал разговор с поздравлений с прошедшим днем медицинского работника, пожелал всем благополучия и рассказал о том, что его мама всю свою жизнь проработала медицинской сестрой, поэтому о тяжелых трудовых буднях людей, связанных с медициной, он знает не понаслышке.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы вам было полегче работать. В Псковской области ситуация складывалась таким образом, что работать в медицине здесь гораздо сложнее, чем в других регионах», - поделился Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что нужен целый комплекс интенсивных и долгосрочных мер, которые помогут развивать медицину и создадут надлежащие условия и для врачей, и для пациентов.

На встрече обсудили проблемы районных больниц, дефицит кадров и низкие заработные платы в медицинской сфере.

«Для того, чтобы обеспечить достойную зарплату и пережить дефицит медицинских кадров, нам нужно поднимать нашу экономику», - заявил губернатор.

По мнению Михаила Ведерникова, одним из решений некоторых проблем может стать выделение земельных участков для врачей.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала о мерах, которые принимаются в их больнице, чтобы избежать дефицита кадров. Например, она рассказала, что в больнице выплачивается стимулирующая часть зарплаты за реальные успехи врачей. Никто не заставляет работать их сверхурочно, их работу наоборот поощряют с помощью премий и дополнительных выплат.