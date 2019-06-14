Общество

Псковичей ввел в недоумение загадочный НЛО

Псковичей ввело в недоумение астрономическое явление, произошедшее над городом. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «загадочный НЛО», появившийся в ночном небе, горожане увидели 16 июня. Жители муниципалитета делились в соцсетях разными предположениями, среди которых такие версии, как «корабль пришельцев» или «планета». Разобраться в феномене помог представитель «Клуба любителей астрономии Псковской области» Петр Митрофанов.

Фото: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Ничего сверхъестественного в этом явлении нет. Это обычное соединение Юпитера с Луной. Такое происходит примерно через каждые 27,5 дней. Я сделал фотографию со спутника, которая все доказывает. Если посмотреть в трубу, то можно увидеть 4 спутника рядом с диском Юпитера. То есть сразу понятно, что речь о планете», - отметил Петр Митрофанов.

Фото Петра Митрофанова: Юпитер и 3 спутника (4 - не попал)