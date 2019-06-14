Общество

КТ, МРТ и рентген приобретут в этом году для Детской областной больницы

Партия высокоточного медицинского оборудования будет закуплена в этом году для Детской областной клинической больницы. Информация об этом прозвучала в понедельник, 17 июня, во время посещения лечебного учреждения губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В списке приобретаемого оборудования - аппараты компьютерной томографии (КТ) и МРТ. И, как признался главный врач, их в больнице очень ждут. Сейчас единственный КТ-аппарат работает круглосуточно. За смену проводится 15–18 обследований, что в 2 раза превышает норматив.

Аппарат МРТ сломался больше 5 лет назад и ремонту не подлежит. Чтобы проводить обследования маленьких пациентов, детская больница арендует аппарат в Псковской областной клинический больнице.

Оба аппарата будут приобретены за счет средств федерального бюджета, которые поступят в регион дополнительно по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Минздравом и Минфином РФ.

Кроме того, по федеральной программе «Развитие детских поликлиник» в лечебное учреждение в этом году поступит новый рентген-аппарат. Конкурс по выбору поставщика уже объявлен.