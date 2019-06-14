Общество

Около 40 лиц, нарушивших российскую границу, выявили псковские пограничники на выходных

За прошедшие выходные сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено около 40 лиц, нарушивших российское законодательство в пограничной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в Невельском и Себежском районах за нарушение установленных правил пересечения российско-белорусского участка границы гражданами третьих стран задержано 17 иностранных граждан. Нарушители, преимущественное большинство которых составили граждане Украины, пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства.

Кроме того, за нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов и пропусков пограничниками выявлено более 20 человек.

За совершенные правонарушения все задержанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 45 тысяч рублей.