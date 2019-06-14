Общество

Имущество 16 должников арестовали приставы в ходе рейда в Плюссе и Красногородске

Судебные приставы провели масштабный рейд в Плюссе и Красногородске и посетили должников по различным категориям задолженностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии было задействовано 12 групп судебных приставов из Струг Красных, Опочки, Пскова и Псковского района. Цель рейдовых мероприятий - применение мер принудительного исполнения к должникам в рамках исполнительных производств различных категорий. Это алиментные платежи, налоги, штрафы ГИБДД, коммунальные платежи, и иные виды задолженностей.

В ходе рейдов судебные приставы посетили 305 адресов. Имущество 16 должников было подвергнуто описи и аресту. Если данные граждане не примут в ближайшее время мер к погашению задолженности, то их арестованное имущество будет передано на реализацию. В остальных случаях должнику вручалось требование о явке на личный прием к судебному приставу-исполнителю.

По требованиям судебного пристава-исполнителя, врученных в ходе рейдов на личный прием в отделы судебных приставов явилось 20 должников. Из них, 7 принесли квитанции о полной оплате задолженности, а 8 - произвели частичную оплату.

Один должник в Красногородске привлечен к административной ответственности по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на принудительное исполнение исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». За данное правонарушение должнику грозит штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

Рейды в отдельно взятых районных центрах Управлением ФССП России по Псковской области проводятся на постоянной основе, в соответствии с разработанным графиком.